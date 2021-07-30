Jennifer Lopez ile Ben Affleck aşkı için ilginç iddia... Aşk mı reklam ilişkisi mi?

Reklam kokan aşk

Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.