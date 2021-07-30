Jennifer Lopez ile Ben Affleck aşkı için ilginç iddia... Aşk mı reklam ilişkisi mi?

Yeniden Bennifer adıyla anılmaya başlayan çift şu aralar bir yat gezisinde görüntüleniyor. Yanlarında bir grup arkadaşları olmasına rağmen, gözleri birbirlerinden başkasını görmeyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bu aşk gösterileri bazılarını rahatsız etti ve "reklam ilişkisi" olarak adlandırılmaya başlandı.
Şu sıralar, Lopez'in 52'nci doğum günü kutlamaları nedeniyle Fransa ve İtalya'da tatilde bulunan çift, başlarda olduğu gibi aşklarını da gözlerden uzak yaşamıyor. Çıktıkları yat gezisinde ya da gittikleri kentlerin sokaklarında aşk dolu görüntüler sergileyen Lopez ve Affleck'e eleştiriler başladı...
Birçok kişi, peşlerinde bir paparazzi ordusu bulunduğunu bilmelerine rağmen halk içinde eski fotoğraflarının aynısını bilerek verildiği öne sürüldü, Lopez ile Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ileri sürmeye başladı.
Reklam kokan aşk
Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.