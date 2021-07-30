Son Dakika Magazin Haberleri: Tescilli güzel Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı soluğu savcılıkta almıştı… Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber!

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı.
Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin eski sevgilisi hakkında sitem dolu bir mesaj paylaşmış, kendisini güvende hissetmediğini söylemişti. Bu olayın ardından hem Şevval Şahin hem de Kerem Kamışlı, geçtiğimiz hafta karakola giderek Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu.
Şevval Şahin'in eski sevgilisi mekanı bastı yeni sevgilisini denize attı! O anlar kamerada | Video
Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve polis eşliğinde adliyeye getirilen Yiğit Marcus Aral ifadesinde eski sevgilisiyle ilgili ithamlarda bulundu.
"Olaydan bir hafta önce kız arkadaşım Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile otelde kaldıkları ve gizli aşk yaşadıkları kulağıma geldi. Bunun üzerine açıklama yaparak kendisinden ayrıldım. Ben Türkiye'de tanınan birisiyim. Bu yüzden açıklama yaptım" dedi.
Daha sonra Şahin'le görüştüğünü anlatan Aral, "Benim kızacağım şekilde Kerem Kamışlı ile sosyal medyada videolarını paylaştı. Tutarsız davranışlarına serzenişte bulundum.
Sevgili olup olmadıklarını sordum ve olmadıklarını, tesadüfen karşılaştıklarını söyledi. Sosyal medya hesabıma magazincilerden sürekli onların sevgili olduklarına dair görüntüler geliyordu. Amacı beni rencide etmekti" dedi, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Yiğit Marcus Aral ifadesinin ardından "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "tehdit" ve "yaralama" suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğunu belirterek Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.
Hakimlik ayrıca Yiğit Marcus Aral'ın 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü karakola imza atmasına hükmetti.