Son Dakika Magazin Haberleri: Tescilli güzel Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı soluğu savcılıkta almıştı… Yiğit Marcus Aral'a mahkemeden kötü haber!

Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin eski sevgilisi hakkında sitem dolu bir mesaj paylaşmış, kendisini güvende hissetmediğini söylemişti. Bu olayın ardından hem Şevval Şahin hem de Kerem Kamışlı, geçtiğimiz hafta karakola giderek Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu.

Şevval Şahin'in eski sevgilisi mekanı bastı yeni sevgilisini denize attı! O anlar kamerada | Video

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve polis eşliğinde adliyeye getirilen Yiğit Marcus Aral ifadesinde eski sevgilisiyle ilgili ithamlarda bulundu.