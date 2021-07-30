Tatil yörelerinde saat 24:00 sonrası gürültü, kavga ve kaos!

Ünlüsü, ünsüzü, fenomeni, sosyetiği; kim olduğunun hiçbir önemi yok ama iki yıldır içinde olduğumuz pandemi sürecinden ders almadığımız ortada... Yazın tam göbeğinde mekanlarda, kulüplerde art arda kavgalar çıkıyor. Küfrü, kıyameti koydum bir kenara, sosyal mesafeli insanlar olmamız gerektiğini unutmuşlar kafa göz giriyorlar birbirlerine. İşte geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin Yalıkavak'ta sahne aldığı mekanda hesap yüzünden çıkan, tabakların-bardakların havalarda uçuştuğu kavgayı okudunuz.
Bunun gibi basına yansımayan onlarla olay daha var. Alkolün dozunu kaçırıp sevgilisini hırpalayan, yan masaya gösteriş yapayım derken laf dalaşına giren erkeklerin karıştığı kavgalar da cabası. Bu kavgalardan rahatsızlık duyan ciddi bir kitle var. Artık yeter, çünkü 24.00'ten sonra Bodrum'da eğlencenin çivisi çıktı. Artık diken üstünde oturmak istemiyorum ben. İnsan olmayı öğrenene kadar da ben bu yasaklara tamamım!
HERKES RAHATSIZ
Pandemi nedeniyle iki yıldır olağanüstü günler yaşıyoruz. Tüm kışı eve kapanarak geçirenlerin kendilerini açık havaya atmalarını herkes anlayışla karşılıyor. Ancak bazıları var ki, kantarın topuzunu kaçırıp gittikleri mekanları birbirine katıyor. Özellikle Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil adreslerinde bu durumdan rahatsız olan ciddi bir kitle var.
YÜZLERCE ADLİ VAKA VAR
Mekanlarda, plajlarda arka arkaya kavgalar yaşanıyor. Ortalık sevgilisini hırpalayanlar, yan masayla laf dalaşına girenler, tacizciler, hesaba itiraz edenler, birbirine kafa göz dalanlarla dolu... Üstelik medyaya yansıyan olayların haricinde yüzlerce adli vaka var... Gece 24:00'ten sonra kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.