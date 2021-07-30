Tatil yörelerinde saat 24:00 sonrası gürültü, kavga ve kaos!

Bunun gibi basına yansımayan onlarla olay daha var. Alkolün dozunu kaçırıp sevgilisini hırpalayan, yan masaya gösteriş yapayım derken laf dalaşına giren erkeklerin karıştığı kavgalar da cabası. Bu kavgalardan rahatsızlık duyan ciddi bir kitle var. Artık yeter, çünkü 24.00'ten sonra Bodrum'da eğlencenin çivisi çıktı. Artık diken üstünde oturmak istemiyorum ben. İnsan olmayı öğrenene kadar da ben bu yasaklara tamamım!