Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarını görünce sinirlendi! Pınar Altuğ yangın sonrası paylaşımlara isyan etti!

Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan ve söndürülmeye çalışılan yangınlar nedeniyle herkes kahroldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün dört noktada birden başlayan yangın ciğerleri dağlarken, Marmaris de alevlere boğuldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını meydana geldi.
BİRÇOK ÜNLÜ GİBİ PINAR ALTUĞ DA MESAJ YAYINLADI
Birçok ünlü isim de bu duruma sessiz kalmadı ve açıklamalarda bulundu. Başta Fettah Can olmak üzere Derya Uluğ, Tan Taşçı gibi isimler de konuyla ilgili mesajlarını yayınladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'dan da tepki mesajı geldi.
"SEBEP OLANLAR YATACAK YERİNİZ YOK"
Altuğ, Instagram hesabı üzerinden, "Ülkemin her yeri yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle. Durdurulamayan yangın, kaybedilen canlar, yanan kül olan yuvalar! Sebep olanlar yatacak yeriniz yok! Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
YANGIN DIŞINDA PAYLAŞIM YAPANLARA KIZDI
Altuğ yangın dışında paylaşım yapanlara kızdı.
"AZICIK EMPATİ YAPSANIZ"
Pınar Altuğ paylaşımında, "Ülkemiz yanıyor, ağaçlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar evsiz kalıyor hatta bizim gibi tatilde olan insanlar otellerinden tahliye edildi. Siz güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Bunu instagram'dan paylaşmasanız da o anlar hâlâ güzel azıcık empati yapsanız."
Ünlüler eş zamanlı başlayan yangına sessiz kalmadı! Süreyya Yalçın ise yaptığı paylaşımla tepki topladı!