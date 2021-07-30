Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarını görünce sinirlendi! Pınar Altuğ yangın sonrası paylaşımlara isyan etti!

Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan ve söndürülmeye çalışılan yangınlar nedeniyle herkes kahroldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün dört noktada birden başlayan yangın ciğerleri dağlarken, Marmaris de alevlere boğuldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını meydana geldi.

BİRÇOK ÜNLÜ GİBİ PINAR ALTUĞ DA MESAJ YAYINLADI

Birçok ünlü isim de bu duruma sessiz kalmadı ve açıklamalarda bulundu. Başta Fettah Can olmak üzere Derya Uluğ, Tan Taşçı gibi isimler de konuyla ilgili mesajlarını yayınladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'dan da tepki mesajı geldi.