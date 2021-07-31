Aralarındaki yaş farkı olay olmuştu! Lider Şahin ile tescilli güzel Ecem Çırpan ilk kez el ele görüntülendi!

İlişkilerini bir süredir gizli ve gözlerden uzak yaşayan model Ecem Çırpan ile Lider Şahin, Nişantaşı'nda çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yakalandı.
İşleri nedeniyle İstanbul'a dönen Lider Şahin ile kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, bir kafede soluklandıktan sonra girdikleri mağazadan el ele çıktı.
"İLİŞKİMİZ İYİ GİDİYOR"
Çeşme tatilinden yeni döndüklerini söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söyledi.
Yeni projeleri için yaptığı çalışmaları anlatan Şahin, "Yeni şarkımı bitirdim, klibe gireceğim bu hafta, ağustos gibi çıkaracağız. Sıkıntılı bir dönem ama önümüze ve şarkılarımıza bakacağız" dedi.
Lider Şahin, "Babamla hayalimizde ortak bir şey yapmak var, neden olmasın? Belki bir gün o da olur. Babam her zaman destekçim" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı, bir dönem meslektaşı İrem Derici ve model Didem Soydan ile yaşadığı birlikteliklerle sık sık magazin gündemine geliyordu.