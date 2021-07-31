Haberler Günaydın Haberleri Fethiye'deki yangını görüntüleyen Songül Karlı korku dolu anlarını paylaştı: Otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa!
Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:41 Son Güncelleme: 31.7.2021 15:14

Fethiye'deki yangını görüntüleyen Songül Karlı korku dolu anlarını paylaştı: Otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa!

Fethiye'deki yangını görüntüleyen Songül Karlı korku dolu anlarını paylaştı: Otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa!

Türkiye'nin pek çok noktasından gelen üzücü haberlere Muğla'nın Fethiye ilçesi de dahil oldu. Fethiye'nin ormanlık alanlarında yangın çıktı, ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Yangından etkilenen isimlerden biri de ünlü sanatçı Songül Karlı oldu. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelinin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan sanatçı Songül Karlı, otelden tahliye edildiği o korku dolu anları sosyal medya hesabından sesi titreyerek paylaştı...

Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. 20 farklı şehrin farklı farklı ilçelerinde çıkan yangınlar için Türkiye'nin farklı noktalarından yardımlar yağıyor.

Son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı.

"FETHİYE RESMEN YANIYOR"

Büyüyen yangının sıçrama ihtimaline karşı otel boşaltılırken büyük panik yaşayan Karlı, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Fethiye resmen yanıyor inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa" dedi.

Songül Karlı'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Korku dolu anlar kamerada...

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fethiye'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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Fethiye'deki yangını görüntüleyen Songül Karlı korku dolu anlarını paylaştı: Otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa!
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