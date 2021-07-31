Gayrettepe’de çılgın PSV partisi

Hollanda
temsilcisi PSV Eindhoven
, Galatasaray
'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Hollandalı futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki Savage adlı mekanda aldı.
Fode Fofana
, Marco Van Ginkel
, Nick Viergever
ve Davy Pröpper
gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Meşalelerin yakıldığı mekanda dans sabaha kadar sürdü.
Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı.
Bazı futbolcular ise arka kapıdan çıkış yaptı.