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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Gayrettepe’de çılgın PSV partisi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Gayrettepe’de çılgın PSV partisi

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı eleyen PSV Eindhoven takımının oyuncuları, galibiyet sevincini Gayrettepe’de parti vererek kutladı. Alkolün su gibi aktığı, meşalelerin yakıldığı parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Hollandalı futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki Savage adlı mekanda aldı.



Fode Fofana, Marco Van Ginkel, Nick Viergever ve Davy Pröpper gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.



Meşalelerin yakıldığı mekanda dans sabaha kadar sürdü.



Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı.



Bazı futbolcular ise arka kapıdan çıkış yaptı.
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Gayrettepe’de çılgın PSV partisi
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