‘Her gece hakkımda kötü yorum yapanları stalk’lıyordum’

Güzel oyuncu Ayça Erturan
, sempatik, sıcak ve samimi tavırlarıyla son dönemin en çok sevilen oyuncularından biri. Marmara Üniversitesi Radyo- Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi alan oyuncu, ardından çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra rol aldığı 'Çok Güzel Hareketler
' ekibiyle üne kavuşan Ayça Erturan, son olarak oynadığı atv
dizisi 'Akıncı'daki karakteriyle adından söz ettirdi.
'SENDEN OYUNCU OLMAZ'
Ünlü oyuncu, henüz yeni şöhret olduğu yıllarda yaşadığı ilginç olayları anlattı... O dönemlerde herkesin yorumunu çok fazla kafasına taktığını belirten Erturan, şöyle konuştu:
"Çok Güzel Hareketler'de oynarken insanlar bizi sevdi, bilet satışları arttı, hatta telefonlar filan kilitlendi. Bazıları çok güzel fan sayfaları açıyordu, çok hoşumuza gidiyordu. Bir yandan da bazı insanların hoşuna gitmedik. Hatta biri benim için 'Senden oyuncu olmaz' başlıklı bir sayfa açmıştı. Fotoğrafımın üzerine de kocaman çarpı olan bir görsel koymuştu. Bayağı benden nefret ediyordu. Ben de merak ettim ve araştırdım bu kim diye. Sonra bir baktım üniversite mezunu, düzgün bir adam. Ardından şöyle bir mesaj attım kendisine: 'Merhaba ben Ayça Erturan, neden benden oyuncu olmaz? Birisine böyle bir sayfa açmanız için size bir şey yapmış olması lazım. Birini sevmiyor olabilirsiniz ama kötüleme sayfası açacak kadar size ne yapmış olabilirim ki? Aklı başında eşi-dostu olan birisiniz. Buna neden mesai harcadınız? Ya da yeni çıkan birisine destek olmak yerine neden köstek olmayı seçtiniz? Daha iki bölüm yayınlandı.' Gerçekten çok üzülmüştüm böyle bir şey yapılmasına."
BENDEN ÖZÜR DİLEDİ
Ayça Erturan sözlerine şöyle devam etti: "Adamın bana verdiği cevap da çok ilginçti. 'Çok özür dilerim. Böyle olduğunu bilmiyordum. Benim içimden geldi, öylesine açtım. Şimdi değiştiriyorum' dedi. Ben de ona 'Silmeniz için söylemiyorum, merak ettim sadece' diye karşılık verdi. Sonra çok sevilen oyuncu gibi bir şeyler yazdı benimle ilgili. Bunu yazmasının da benim için önemi yoktu."
'BENİ TANISAN ÇOK SEVERDİN'
Güzel oyuncu, sanal ortamda hakkındaki yorumları tek tek takip edip, bunları yazanlarla konuştuğunu da söyledi: "Bir zamanlar geceleri yatmadan önce tanımadığım insanlara, takma isimlere cevaplar veriyordum. Onları stalk'lıyordum. Kim olduklarına bakıyordum. Hakkımda olumsuz yorum yazanlara 'Neden böyle yazdın, aslında beni tanısan çok seversin' yazıyordum. Sadece sevgilisinin eski kız arkadaşına benziyorum diye benden nefret eden kızlar bile gördüm."