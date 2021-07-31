Öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin
, Sabancıların torunu Kerem Kamışlı
ile haziran ayında Boğaz
'da bir restoranda yemek yiyordu. Mekana gelen Türkiye Güzeli'nin eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral
, ikilinin masasına oturdu. Aral ardından da "Seni bitiririm" diyerek tehdit ettiği Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attı. Çift, olay üzerine Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu.
AĞIR CEZADA YARGILANACAK
Savcılık olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Kamışlı'nın denize düştüğü yerde tutunacak yer olmadığı, denizin derin ve akıntılı olduğu belirtildi. Savcılık; Aral hakkında olası kastla öldürmeye teşebbüs, tehdit, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek ve hakaret suçlarından toplam 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Aral, ağır cezada yargılanacak.