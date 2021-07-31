Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’

O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah'tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu. Muhsine ilk eşim hayatımın her döneminde her evliliğimde yanımda oldu. Ben kimseye güvenmem, hayatımda ona güvendiğim kadar. Ben mesela bankaya para yatırırım. Bankada kaç para vardır bir tek Muhsine bilir… Ben kaç para kira alırım kimse bilmez sadece Muhsine bilir! Gerçek aşk gerçek sevgi bu bence… Bizimki 36 senedir aynı şekilde devam ediyor. Birbirimizi hiç kırmadık. Evliliğimiz benim yaramazlıklarım yüzünden bitti.' İfadelerini kullandı.