Yeşil bağış

Ülkemizin birçok bölgesinde gerçekleşen korkunç yangınların ardından ünlü isimler, seferberlik başlattı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu
; dün gerçekleşen gösterisinin gelirini bağışladı. Bülent Serttaş
; Mücver Yalıkavak sahnesinde yapacağı programın kazancını, ünlü şef Refika Birgül
ise Youtube gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı. Berfu Yenenler
500 fidan hibe ederken Sinan Akçıl
ise Antalya
konserinin gelirini kampanyaya aktaracağını açıkladı.
Ünlü sanatçı Dua Lipa
, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.