Alevler yükseliyor insanlar feryat ediyor

Ülkemizin birçok bölgesinde çıkan yangınların etkisi devam ediyor. Bodrum
'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine doğru inmeye başladı. Hatta dün ailemin evinin olduğu bölgeye kadar ulaştı. Evimizin hemen yanında alevler yükseldi, dumandan göz gözü görmedi. Babam evi en son terk etmek istedi. 'Dumandan zehirlenirsiniz' diye telefonlar gelmeye başladı.
RÜZGAR ESMESİN DİYE DUA EDİLİYOR
BİR
anda can pazarı yaşandı. İnsanlar "Allah'ım ne olur yardım et" diye evinden koşarak çıkmaya başladı. Kedisini, köpeğini kucağına alan herkes hızla oradan uzaklaştı. Yaşanan çaresizliğin tarifi yok. Durum içler acısı. Alevlere hiç bu kadar yakın olmamıştık. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. İnsanlar, "Rüzgar esmesin" diye dualar ediyor.