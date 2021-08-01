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Giriş Tarihi: 1.8.2021 09:35 Son Güncelleme: 1.8.2021 09:48

Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde anlattı: Çantalarımız hazır bekliyoruz...

Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde anlattı: Çantalarımız hazır bekliyoruz...

Türkiye'nin pek çok noktasında ardı ardına çıkan orman yangınları yürekleri yakarkan özellikle büyük hasar gören yerlerden olan Marmaris'ten haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Marmaris'e yerleşen ünlü şarkıcı yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Gökçe "Evlerimize ne zaman gelecek diye çantalarımızı hazırladık bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin pek çok noktasında ardı ardına çıkan orman yangınları yürekleri yakarkan özellikle büyük hasar gören yerlerden olan Marmaris'ten haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Marmaris'e yerleşen ünlü şarkıcı yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı.

Marmaris'e yardım çağrısında bulunan Gökçe şunları söyledi: Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda. Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı.

Şarkıcı Gökçe'den Marmaris paylaşımı. Gözyaşları içinde yardım istedi | Video

Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka. Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz.

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Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde anlattı: Çantalarımız hazır bekliyoruz...
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