Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde anlattı: Çantalarımız hazır bekliyoruz...

Marmaris'e yardım çağrısında bulunan Gökçe şunları söyledi: Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda. Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı.

Şarkıcı Gökçe'den Marmaris paylaşımı. Gözyaşları içinde yardım istedi | Video

Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka. Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz.