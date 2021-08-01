MasterChef 2021 son bölüm, düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkan yarışmacıların ilk önlüğü almak - ilk ana kadro yarışmacısı olmak için verdiği çabaya sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliği yaptığı uzun soluklu yarışmada kiraz ana ürünüyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini en başarılı yapan isim, 2021 MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle, yarışmanın yakın takipçileri detayları merak ederek MasterChef'te ilk önlüğü kim aldı, ilk ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor.
2021 MasterChef Türkiye ilk ana kadro yarışmacısı ve merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında, Mehmeti Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında sezonun ilk ana kadro yarışmacısı belirlendi. Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından 3'lü düellolardan seçilerek final turuna taşınan yarışmacılar, kiraz ana ürünüyle yaratıcılık yemeğini ne iyi yapan olmak için sınırlarını zorladı.
Yarışmacılara verilen süre sonunda kiraz ana ürününü en iyi şekilde kullanan ve en yaratıcı tabağa imza atan ismin belirlenmesi için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacıların hazırladıkları yemekler tek tek tadılarak değerlendirildi.
Tadım safhasının tamamlanmasının ardından, Mehmet, Danilo ve Somer şefler 3'lü değerlendirme yapmak için bir araya geldi ve en başarısız tabaktan başlayarak, günün en başarılı yemeğini hazırlayarak ilk önlüğü alan – ilk ana kadro yarışmacısı olan ismi açıkladı.
Buna göre 2021 MasterChef Türkiye'de Fatma ilk önlüğü almaya hak kazandı ve sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olarak seçildi. Günün en başarılı ilk 3 yarışmacısı ise şöyle oldu,