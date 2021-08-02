Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema devlet sanatçısı Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç geçtiğimiz Cumartesi günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
Güvenç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil'in aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.
Nedret Güvenç için Sunuculuğunu Hakan Altıner'in yaptığı cenaze töreninde Nedret Güvenç'i kaybetmiş olmanın üzüntüsünün yaşanıldığı Güvenç'in bıraktığı eserlerle yaşayacağı kaydedildi.
Törende Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı da söz aldılar. Nedret Güvenç'le nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, hatıralarını paylaştılar.
Törenin ardından sanatçı Nedret Güvenç, Teşvikiye camiinde kılınan öğle namazına mütakip cenaze nemezı kılındıktan sonra Kilyos mezarlığında toprağa verildi.