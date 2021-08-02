Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı! Test sonucunu sosyal medyadan böyle duyurdu!

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, kızının koronavirüse yakalandığını takipçileriyle paylaştı.
Kendisi de test yaptıran oyuncu, aynı evde yaşadığı kızına sonucun negatif çıktığını mesaj atarak söyledi.
O mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Dermancıoğlu, açıklama kısmına şöyle yazdı: "Anne kıza 'Negatif çıktım' diyor, kızın cevabı: 'Ooo aslan parçası.' Ne zaman büyüdü? Ne zaman arkadaş olduk?"