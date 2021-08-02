Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı! Test sonucunu sosyal medyadan böyle duyurdu!

O mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Dermancıoğlu, açıklama kısmına şöyle yazdı: "Anne kıza 'Negatif çıktım' diyor, kızın cevabı: 'Ooo aslan parçası.' Ne zaman büyüdü? Ne zaman arkadaş olduk?"