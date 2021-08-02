Haberler Günaydın Haberleri Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı! Test sonucunu sosyal medyadan böyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:29 Son Güncelleme: 2.8.2021 14:29

Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı! Test sonucunu sosyal medyadan böyle duyurdu!

Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı! Test sonucunu sosyal medyadan böyle duyurdu!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova’da izlediğimiz Esra Dermancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi Instagram'dan duyuran ünlü oyuncu, "Ayrı odalardan yazışıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı.

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun test sonucu ise negatif çıktı.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, kızının koronavirüse yakalandığını takipçileriyle paylaştı.

Kendisi de test yaptıran oyuncu, aynı evde yaşadığı kızına sonucun negatif çıktığını mesaj atarak söyledi.

O mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Dermancıoğlu, açıklama kısmına şöyle yazdı: "Anne kıza 'Negatif çıktım' diyor, kızın cevabı: 'Ooo aslan parçası.' Ne zaman büyüdü? Ne zaman arkadaş olduk?"

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Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu koronavirüse yakalandı! Test sonucunu sosyal medyadan böyle duyurdu!
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