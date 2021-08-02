Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezon son bölümde, düelloların kazananı olarak final turuna çıkan şef adayları, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini göstermeye devam ediyor. Final turu son 6 turuna çıkacak yarışmacılar paella yemeğini en başarılı yapanlar arasından seçildi ve seçilen 6 yarışmacı arasından en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim ana kadroya giren 2. isim olma hakkını kazandı. Bu bilgilerle, yarışmanın takipçileri "MasterChef ana kadroya kim girdi, 2. önlüğü kim aldı?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
TV8 ile Masterchef 2. Ana kadro yarışmacısı ve MasterChef son bölüm özet detayları şöyle;
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.
Önceki gün yapılan final turu mücadelesinde Fatma'nın ilk ana kadro yarışmacısı olmasının ardından, bugünkü bölümde İspanya lezzeti paella yemeği, final turu son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin paella hazırlamaları için yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesiyle jüri şeflerin tadım safhası başladı.
Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, değerlendirme yaparak en başarılı 6 ismi belirleyerek yaratıcılık oyununa dahil etti. O 6 isim şöyle oldu;
MasterChef final turu yaratıcılık oyuna katılan 6 yarışmacıdan ısırgan otu ana ürünüyle en şaşırtıcı - yaratıcı tabağı hazırlamak için zamanla yarıştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılacak olan yemekler arasından en başarılı olan ürünü hazırlayan MasterChef 2021'in 2. ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip olacak.