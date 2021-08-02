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Giriş Tarihi: 2.8.2021 23:42 Son Güncelleme: 2.8.2021 23:42

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı?

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ve Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yayınlanan 2021 MasterChef son bölümde final turu mücadeleleri devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından final turunda son 6’ya kalacak olan isimler paella yemeğini en başarılı yapanlar arasından seçildi. Seçilen 6 yarışmacı final turunda ısırgan otuyla yaratıcılık yemeği yaptı ve en başarılı olan isim MasterChef ana kadroya giren 2. isim oldu. Yarışmayı takip edenler ise son bölüm özetiyle ilgili detayları merak ederek “MasterChef ana kadroya kim girdi, 2. önlüğü kim aldı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 2. önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezon son bölümde, düelloların kazananı olarak final turuna çıkan şef adayları, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini göstermeye devam ediyor. Final turu son 6 turuna çıkacak yarışmacılar paella yemeğini en başarılı yapanlar arasından seçildi ve seçilen 6 yarışmacı arasından en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim ana kadroya giren 2. isim olma hakkını kazandı. Bu bilgilerle, yarışmanın takipçileri "MasterChef ana kadroya kim girdi, 2. önlüğü kim aldı?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, 2. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile Masterchef 2. Ana kadro yarışmacısı ve MasterChef son bölüm özet detayları şöyle;



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.



Önceki gün yapılan final turu mücadelesinde Fatma'nın ilk ana kadro yarışmacısı olmasının ardından, bugünkü bölümde İspanya lezzeti paella yemeği, final turu son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin paella hazırlamaları için yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesiyle jüri şeflerin tadım safhası başladı.



Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, değerlendirme yaparak en başarılı 6 ismi belirleyerek yaratıcılık oyununa dahil etti. O 6 isim şöyle oldu;

  • Milhan
  • Nursima
  • Dilara
  • Ateş
  • Berk
  • Sergen



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turu yaratıcılık oyuna katılan 6 yarışmacıdan ısırgan otu ana ürünüyle en şaşırtıcı - yaratıcı tabağı hazırlamak için zamanla yarıştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılacak olan yemekler arasından en başarılı olan ürünü hazırlayan MasterChef 2021'in 2. ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip olacak.

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MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı?
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