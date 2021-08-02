Uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezon son bölümde, düelloların kazananı olarak final turuna çıkan şef adayları, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini göstermeye devam ediyor. Final turu son 6 turuna çıkacak yarışmacılar paella yemeğini en başarılı yapanlar arasından seçildi ve seçilen 6 yarışmacı arasından en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim ana kadroya giren 2. isim olma hakkını kazandı. Bu bilgilerle, yarışmanın takipçileri "MasterChef ana kadroya kim girdi, 2. önlüğü kim aldı?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, 2. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile Masterchef 2. Ana kadro yarışmacısı ve MasterChef son bölüm özet detayları şöyle;