Haberler Günaydın Haberleri Onur Büyüktopçu "Artık yeter" diyerek isyan etti! Onur Büyüktopçu'dan "Danslarınız, yemekleriniz batsın" çıkışı!
Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:50 Son Güncelleme: 2.8.2021 10:05

Onur Büyüktopçu "Artık yeter" diyerek isyan etti! Onur Büyüktopçu'dan "Danslarınız, yemekleriniz batsın" çıkışı!

Onur Büyüktopçu Artık yeter diyerek isyan etti! Onur Büyüktopçu'dan Danslarınız, yemekleriniz batsın çıkışı!

Türkiye'nin birçok beldesinde çıkan yangınlar ülkeyi yasa boğdu. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangılar için sosyal medyada pek çok mesaj yağarken, günlük hayatına devam edenler oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'yu isyan ettirdi. Sosyal medyada eğlence paylaşımları yapan arkadaşlarına ateş püsküren Onur Büyüktopçu, "3 gündür zor dayandım, 'Karışmayayım' dedim. Ama artık yeter, delirttiniz adamı. Danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin" dedi.

Türkiye'yi saran yangınları 6'ncı günde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 119 yangın söndürülürken, 7 yangın devam ediyor. Türkiye'nin bir çok farklı yerinde günlerdir süren orman yangınları ülkeyi de yasa boğdu.

Oyuncu Onur Büyüktopçu ise, yangınlar sürerken, sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapan arkadaşlarına isyan etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim, sustum sustum sustum. Ama artık yeter, delirttiniz adamı, selfileriniz ,içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin, kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü beter olun.

Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. Ülke yanıyor ülke, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor.

Sen de hala yan koyda şampanyalar patlatıp, yat partilerinde ol. Yazmayım diye 3 gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin."

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Onur Büyüktopçu "Artık yeter" diyerek isyan etti! Onur Büyüktopçu'dan "Danslarınız, yemekleriniz batsın" çıkışı!
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