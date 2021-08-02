Ünlü oyuncu 12 yaşındaki bir kıza sosyal medyada istismarda bulundu! "Yaş"tan beraat

12 yaşındaki kız kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan oyuncu Suat E.'yi(35) dizilerdeki senaryolara taş çıkaracak türde bir buluşmayla olay yerine getirip emniyet güçlerine teslim eden ağabeyin hukuk mücadelesi sona erdi. Çünkü kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan oyuncu Suat E.'nin, 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi. Mesajları kabul eden ancak "Yaşına aldandım" savunmasıyla kurtulmaya çalışan oyuncu hakkında dikkat çeken beraatın gerekçesi "Yaşını bilemezdi" oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Beraat kararı kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale yol açacaktır" dese de sonuç değişmedi. Oyuncunun beraatı kesinleşti.

SAHTE PROFİLLE CİNSEL MESAJLAR ATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak Suat E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü oyuncunun sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı. Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. Oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım" o mesajlardan bazılarıydı. Oyuncu bu mesajları ailesine söylememesini de tembihledi. Korkan kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi.