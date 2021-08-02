Rus fenomenlerin yangın paylaşımları infial yarattı! Türk halkından özür dilediler

"O KADAR ATEŞLİYİM Kİ HER ŞEY YANIYOR"

Yanan dağların arka planının bulunduğu bir fotoğrafı kullanan TV sunucusu ve model Victoria Lopyreva, paylaşımında "O kadar ateşliyim ki her şey yanıyor" notuna yer verdi. 38 yaşındaki modelin bu paylaşımı tepkilere yol açarken, Lopyreva bu paylaşımını anında sildi.