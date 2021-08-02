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Giriş Tarihi: 2.8.2021 17:44 Son Güncelleme: 2.8.2021 18:06

Rus fenomenlerin yangın paylaşımları infial yarattı! Türk halkından özür dilediler

Rus fenomenlerin yangın paylaşımları infial yarattı! Türk halkından özür dilediler

Türkiye'de art arda çıkan yangınlara karşı mücadele son hız devam ederken, bazı Rus fenomenlerin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada infiala yol açtı. Rus sunucu ve model Victoria Lopyreva yangınlarla dalga geçen paylaşımı kısa sürede eleştirilerin hedefi olurken, Lopyreva paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara karşı mücadele son hız devam ediyor. Özellikle Muğla ve Antalya'daki çıkan yangınların boyutu tedirgin edici noktalara ulaşırken, bu bölgelerde tatil yapan bazı Rus fenomenlerin paylaşımları tepkilere yol açtı.

"O KADAR ATEŞLİYİM Kİ HER ŞEY YANIYOR"

Yanan dağların arka planının bulunduğu bir fotoğrafı kullanan TV sunucusu ve model Victoria Lopyreva, paylaşımında "O kadar ateşliyim ki her şey yanıyor" notuna yer verdi. 38 yaşındaki modelin bu paylaşımı tepkilere yol açarken, Lopyreva bu paylaşımını anında sildi.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Öte yandan 'Irinawaimer' kullanıcı adlı başka bir fenomenin yaptığı paylaşım da yine sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Alevlerin otele yaklaştığı sırada poz veren fenomen, eleştirilerin hedefi oldu. Fenomen isim gelen tepkiler üzerine hesabını gizli hesaba çevirdi. Yaşanan gelişmelerin devamında yeni bir paylaşım yapan fenomen, "Türk halkından özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Rus fenomenlerin yangın paylaşımları infial yarattı! Türk halkından özür dilediler
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