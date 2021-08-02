Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük ve haftalık burç yorumları yayında! 2 Ağustos 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Ağustos 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Koç: Bugün planlarının dışında gelişecek olan olaylara adapte olmak durumunda kalabilirsin. Acele şekilde alacağın kararlar hata yapmana neden olabilir, dikkatli olmalısın.

Boğa: Birden fazla konunun aynı anda karşına gelecek olması seni zorlayabilir. Fevri davranmak yerine, olayları iyice analiz etmek isteyeceksin.

İkizler: Duygusal hayatındaki yeni kararlar ile hayatını şekillendireceksin. Uzun süredir ilişkisi olan bir İkizler burcuysan, evliliğe yönelik düşünceler aklında yer etmeye başlayabilir.

Yengeç: İsteklerine önem veriyorsun fakat bilinçsiz şekilde davranmaktan da kaçınıyorsun. Ayağını yorganına göre uzatarak, aşırıya kaçmamak için kendini frenlemeyi başaracaksın.