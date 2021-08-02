Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük ve haftalık burç yorumları yayında! 2 Ağustos 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Ağustos 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün planlarının dışında gelişecek olan olaylara adapte olmak durumunda kalabilirsin. Acele şekilde alacağın kararlar hata yapmana neden olabilir, dikkatli olmalısın.
Boğa: Birden fazla konunun aynı anda karşına gelecek olması seni zorlayabilir. Fevri davranmak yerine, olayları iyice analiz etmek isteyeceksin.
İkizler: Duygusal hayatındaki yeni kararlar ile hayatını şekillendireceksin. Uzun süredir ilişkisi olan bir İkizler burcuysan, evliliğe yönelik düşünceler aklında yer etmeye başlayabilir.
Yengeç: İsteklerine önem veriyorsun fakat bilinçsiz şekilde davranmaktan da kaçınıyorsun. Ayağını yorganına göre uzatarak, aşırıya kaçmamak için kendini frenlemeyi başaracaksın.
Aslan: Her ne olursa olsun, sorumluluklarından ödün vermiyorsun. Çalışma disiplinine sahip olman, başarıya giden yolda en büyük destekçin olacak.
Başak: Hiçbir gün atlamadığın günlük rutinlerini bir günlüğüne de olsa ihmal etmek isteyebilirsin. Ufak kaçamaklar yapabilir, kendini şımartabilirsin.
Terazi: Ortaklık ve ikili ilişkilerin adına önemli bir gün seni bekliyor. İletişimin kuvvetlenmesi, çevrenle olan uyumun artmasını sağlayacak.
Akrep: Sosyal hayatını son günlerde çok fazla aksattığını düşünmen, seni plan yapmaya itebilir. Kendi isteklerini aksatmayacak ve ön plana alacaksın.
Yay: Sorunların çözümü için atacağın adımların karşılık bulması, motivasyonun artmasını sağlayacak. Adım adım ilerleyerek, planlar yapmaktan geri durmayacaksın.
Oğlak: Geçmiş konular bugün karşına gelebilir. Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler için harekete geçebilir, harcamalar yapabilirsin.
Kova: Sorumluluklarının artmaya başladığı bugünlerde, ailen ile iletişimin kuvvetleniyor. İş bölümü yapmak birçok işini kolaylaştırabilir.
Balık: Soğukkanlı şekilde aldığın kararların doğruluğunu hissedeceksin. Mantık ile hareket etmenin kazanımlarını, ilerleyen günlerde fark edeceksin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Ağustos ayının ilk haftası, güzel gelişmelerle birlikte gelecek. Kendine karşı dürüst davranma kararı alacağın bu günlerde, yarım bıraktığın konuların üzerine gitmek isteyeceksin.
Boğa Burçları: Kendi için bir şeyler isteyeceğin veya yapacağın bir ayın ilk haftasındasın. Alacağın kararları tek başına alırken, çevrenden uzaklaşabilirsin. Kendini bağımlı hissettiğin konularla yüzleşeceksin.
İkizler Burçları: Hayatını yaşamak için sence de kendini fazla kasmıyor musun? Biraz daha esnek davranacağın bir haftaya girişi yapıyorsun. Gezegen geçişleri aldığın kararları etkilerken, iş konuları gündemine gelebilir.
Yengeç Burçları: Pratiklik ve hız kazandığın bir hafta ile yeni ay merhaba diyorsun. Yavaş davrandığının farkına varman, hayatına heyecan katabilir. Geçmişe takılı kalmayacaksın ama neler yaşadığını da unutmayacaksın.
Aslan Burçları: Kontrolü tuttuğun süre içerisinde mutlu olduğunun farkındasın. Bu mutluluğu kaybetmek istemezsin değil mi? Boşa zaman geçirmemek sürekli olarak yeni planlar yapacağın bu hafta da perşembe günü senin için ön plana çıkabilir.
Başak Burçları: Hayatının her alanıyla yakından ilgilenirken, kendine duyduğun güven artıyor. Artan tempon, dinlenme isteğini de beraberinde getirebilir ama emek verdiğin konularla ilgili gelişmeler çalışma şevkini de artırabilir.
Terazi Burçları: Bolca kendine vakit ayıracağın bu haftada sorumluluklarını bir kenara bırakmak isteyebilirsin. Bedenine özen gösterirken, beslenme konusu da öne çıkacak. Hayatın akışına ayak uyduracaksın.
Akrep Burçları: Cesaretini kıran, kendini kötü hissetmene sebep olan konularla mücadele içerisindesin. Duyguların ve mantığın arasında kalabileceğin olaylar yaşarken, doğrularından vazgeçmek istemeyeceksin.
Yay Burçları: Parlamaya hazır mısın? Güneş ışınları ile birlikte sana iyi gelecek, hayatına ufak dokunuşlarda bulunacaksın. Değişim rüzgarları hayatının her alanında eserken, karşılaştığın olayları da farklı bakış açılarıyla ele alacaksın.
Oğlak Burçları: Kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Bu hafta çoğu kez kendini aynanın karşısında bulabilirsin. Aklına takılan konularda, cevabı beklemektense harekete geçeceksin.
Kova Burçları: Seni sen yapan detayları görmezden gelemezsin. Bu detaylardan hiçbir şekilde ödün vermeyeceksin. Sezgilerine güvenirken yanılmadığını, fark edeceksin. Elde ettiklerin için şükretmesini bileceksin.
Balık Burçları: Sakinlik ve dinginlik yaşam motton oluyor. Artan tempon ve yorgunluğun seni kaçamak yapmaya itebilir. Aylardır artan sorumluluklarından kısa süreliğine de olsa uzaklaşacak olmak sana iyi gelecek.