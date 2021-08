Yağmur Tanrısevsin biniciliği çok sevdi!

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin hikayesinde atlar büyük önem taşıyor. Dizinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, çekimler öncesinde başladığı binicilik eğitimlerine setten arta kalan zamanlarında da devam ediyor. Her fırsatta soluğu at çiftliğinde alan güzel oyuncu, dizide Ferit karakterinin atı Fırtına olarak ekrana gelen ünlü yarış atı Farukhan ile özel bir bağ kurdu.