Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'ya verdi veriştirdi! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz'dan haklı isyan

"Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar! Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır..."