Ayşe ve Fırtına’nın uyumu set dışına taşındı

ATV
'nin, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 'Kalp Yarası
', Hatay
-Antakya
'nın muhteşem coğrafyasında geçen hikayesi ile ekranların yeni fenomeni olmayı başardı. Dizinin hikayesinde atlar büyük önem taşıyor. Dizinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin
, çekimler öncesinde başladığı binicilik eğitimlerine setten arta kalan zamanlarında da devam ediyor. Her fırsatta soluğu at çiftliğinde alan güzel oyuncu, dizide 'Ferit' karakterinin atı 'Fırtına' olarak ekrana gelen ünlü yarış atı 'Farukhan' ile özel bir bağ kurdu. Tanrısevsin, at binmeyi çok sevdiğini ve kendini geliştirmek için her fırsatı değerlendirdiğini söyledi. Kalp Yarası; güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve öyküsü ile atv ekranına damga vurmaya devam edecek.