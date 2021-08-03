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Giriş Tarihi: 4.8.2021 00:21 Son Güncelleme: 4.8.2021 00:21

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 3 Ağustos MasterChef’te üçüncü önlüğü kim aldı? İşte övgülerin ve önlüğün sahibi

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 3 Ağustos MasterChef’te üçüncü önlüğü kim aldı? İşte övgülerin ve önlüğün sahibi

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yer aldığı uzun soluklu yarışma programı Masterchef 2021’nin 3 Ağustos tarihinde yayınlanan son bölümünde bir kez daha son dakika final turu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tiramisu tatlısı yapmalarını istediği yarışmacılar son 6’ya kalabilmek için tüm hünerlerini gösterdi. Tadım aşaması sonrasında en başarılı olan isimler mısır ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yaptı ve en başarılı tabağın sahibi MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlüğü alan isim oldu. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri son bölüm ilişkin detayları merak ederek MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, üçüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, üçüncü önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde, Fatma ve Milhan'ın ana kadroya girmesinin ardından 3. yarışmacının kim olacağı merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında 3 Ağustos günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında en başarılı tiramisu tatlısı yapan 5 yarışmacı final turunda mısır ana ürünüyle en başarılı yaratıcı yemeği yaparak ana kadroya girmek için mücadele etti. Hazırlanan ürünleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en beğendikleri tabağın sahibini 3. Ana kadro yarışmacısı olarak seçti. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, üçüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÜÇÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile MasterChef ana kadroya 3. yarışmacıyla ilgili detaylar ve diğer tüm bilgiler şöyle;



Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında 2 gündür yaşanan final turunda Fatma ve Milhan ana kadroya giren ilk 2 isim olmayı başarmıştı. Bugün yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroya girecek olan 3. yarışmacı için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oyunlar oynandı.



Kritik final turunda son 6'ya kalmak isteyen yarışmacılar ilk olarak tiramisu tatlısını en başarılı yapan olmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi. Jüri şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin tamamlanmasıyla, Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacıların ürünlerini tek tek tadarak değerlendirdi.



Şeflerin değerlendirmesi sonrasında normalde 6 kişi seçilmesi gereken final turu yaratıcılık yemeği yarışmasına 5 yarışmacı başarılı bulunarak seçildi. Jüri tarafından seçilen 5 isim şu şekilde;

  • İbrahim
  • Sergen
  • Sevgi
  • Dilara
  • Nursima



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ - 3. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 kritik final turu mücadelesinde son 5'e kalarak mısır ana ürünüyle yaratıcılık yemeği oyununa kalma başarısı gösteren yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin en beğeneceği yemeği hazırlamak için tezgah başında mücadele verdi. Yarışmacılara verilen süre sona erdi ve jüri şefler ürünleri tadıma başladı. Tadım safhasının ardından jüri şefler en başarılı tabağı çıkaran Dilara'yı ana kadroya giren 3. yarışmacı olarak belirledi. Bugünün en başarılı ilk 3 ismi şöyle oldu,

  1. Dilara
  2. İbrahim
  3. Nursima



MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

  1. Fatma
  2. Milhan
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MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 3 Ağustos MasterChef’te üçüncü önlüğü kim aldı? İşte övgülerin ve önlüğün sahibi
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