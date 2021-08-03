Son Dakika Magazin Haberleri... Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu!

"HER AĞACINI, ÇİÇEĞİNİ SULADIĞIM BAHÇELERİM GİTTİ"



Felç geçirmekten kendisini doktorların kurtardığını belirten Tuğba Özay, "Bir yandan hakkımda yapılan linç kampanyasıyla mücadele etmek inanılır gibi değil ya? Felç olsaydım daha mı mutlu olacaktınız arkadaşlar? Allah korudu. Benim her gün ağacını, çiçeğini suladığım o bahçelerim gitti. İnsanlar evi yanmamış ki diyor, inanılır gibi değil. Ben o gün felç geçiriyordum. Hala daha kollarım mor bakın. Ben hiç kimseye yalan söylemedim. Beni doktorlarımız kurtardı. Kendimden geçmiştim. 14 sene içinde ikinci büyük yangın felaketi yaşamış bir insanım. İnsan çantasını kaybediyor, ayakkabısının topuğu kırılıyor da üzülüyor. Orada kilometre karelerce ormanlarımız yok oldu gitti. Binlerce vatandaşımız evsiz. Ülkece seferber olmalıyız. Kavga zamanı değil. Benim bu kadar daha üstüme gelmeyin. Bu kadar linci hak edecek ne yaptım ben ya? Ben sizin görmediğiniz neler yapıyorum şu anda" diye konuştu. Bütün gün hastanede müşahade altında olduğunu, yangının gelmesiyle hastanenin tahliye edildiğini anlatan Özay, yardımcısının çiftliğinin içindeki elektrik direklerinin devrilmesiyle çıkan sesten evin patladığını sandığını bunu kendisine haber verince de canlı yayında o anda sinir krizi geçirdiğini belirtti. Özay, açılışı iptal etmek istediğini söylediğini ancak "Hayat devam ediyor" denilerek teklifinin reddedildiğini de anlattı.

Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gördü! Sinir krizi nedeniyle felç geçiren Tuğba Özay bugün açılışa katıldı! | Video