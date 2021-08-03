ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu konuşulan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum'daki yangına müdahale ederken ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM EDİYOR

Ailesiyle birlikte tatilde olan İbrahim Çelikkol, yangının diğer bölgelere ulaşmaması için yangına müdahale eden ekibin yanında yer aldı. Ünlü oyuncu, yardım için Marmaris'teki itfaiye ekibine dahil oldu.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri! | Video