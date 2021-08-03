Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri!
Giriş Tarihi: 4.8.2021 00:05 Son Güncelleme: 4.8.2021 00:16

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri!

Bodrum'da devam eden yangına müdahale sürüyor. Yangının sonlanması için mücadele eden ekiplere, ünlüler de dahil oldu. Bu söndürme çalışmalarına İbrahim Çelikkol da katıldı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü oyuncunun mücadele sırasındaki görüntüleri...

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu konuşulan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum'daki yangına müdahale ederken ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM EDİYOR

Ailesiyle birlikte tatilde olan İbrahim Çelikkol, yangının diğer bölgelere ulaşmaması için yangına müdahale eden ekibin yanında yer aldı. Ünlü oyuncu, yardım için Marmaris'teki itfaiye ekibine dahil oldu.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri! | Video

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Hortumu sırtına alarak boyunu aşan alevlerle mücadele eden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri!
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