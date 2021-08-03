Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.