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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:11 Son Güncelleme: 3.8.2021 12:35

Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı

Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok isim üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirirken, Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Elif Yılmaz, 2016 senesinde Halkalı'da tuttuğu evdeki ilk gecesinde emlakçının tacizine uğradığını açıkladı. Tescilli güzel ve sunucu Yılmaz, "İlk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti" ifadelerini kullandı.

Emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmişti. Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından ünlü sunucu Elif Yılmaz, şoke eden bir itirafta bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre; Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.

Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.

Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum.

Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hâlâ şikayetçiyim" diye yazdı. Yılmaz, "Azra Gülendam Haytaoğlu çok üzgünüm" dedi.

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Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan şoke eden taciz itirafı! Elif Yılmaz, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından açıkladı
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