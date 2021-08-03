Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 3 Ağustos 2021 Salı

BURÇLAR VE PRENSİPLERİ

Amaçsız bir hayatı hiçbirimiz düşünemeyiz. Bunun yanı sıra kendimizden taviz vermemeyi ve kurallarımızın dışına çıkmamaya da oldukça özen gösteririz. Bu davranış biçimi de prensipleri oluşturur. Peki hangi burç, ne gibi prensipler barındırır merak ediyorsanız, gelin beraber bakalım.

Ateş Burçları:

Koç: Amansız davranışlardan ziyade, daima garanti yolları tercih etmesiyle bilinen Koç burçları, kendisini tehlikede hissettiği durumlarda ani tepkiler verir ve duruşunu belli eder.

Aslan: Hoşgörü ve misafirperverliğinden ödün vermeyen Aslan burçları, iyi niyetlerinin suiistimal edildiğini anladıkları anda sessizliklerini bozarlar. Beklenmedik ilgiler onu şüpheye düşürebilir.

Yay: "Öğrenmek ve sorgulamak" kavramlarını hayatı boyunca yanında götüren Yay burçları, arkadaşlarını da bu doğrultuda seçer. Onlar için en önemli prensiplerden birisi; çevresindeki kişilerin ona ne kattığıdır.

Toprak Burçları:

Boğa: Çevresindeki huzuru, sakinliği ve dinginliği korumak için adeta ant içmiş burçlardan birisi olan Boğa burçları, değer verdiklerine kol kanat germemek için bahanelere sığınmaz. Sözlerden çok eylemleriyle bilinir.

Başak: Mantığa sığmayan herhangi bir olgu Başak burcunun süzgecinden geçemez. Duygusal yanından faydalanan kişilerden illallah eden kişiler sebebiyle kartlarını kapalı oynamaktan yana bir burçtur.

Oğlak: Bir Oğlak burcu için düşünmeden yapılan her şey yanlıştır. Öyle ki kendi dış görünüşleri için saatlerce uğraşmayı bir huy edinen Oğlaklar, sporu da bir prensip haline getiren burçların başında gelir.