Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 3 Ağustos 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ağustos 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Ağustos 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE PRENSİPLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İşlerine odaklandığın bu günlerde, planlamadığın iş seyahatleri gündemine gelebilir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak isteyeceksin.
Boğa: Çalışmadığın bu günleri kendi gelişimin için ayırmak isteyebilirsin. Kayıt olacağın çeşitli sertifikalı kurslar, kariyerinde ilerlemenin önünü açabilir.
İkizler: Kendi gücünün farkına varman harekete geçmeni sağlıyor. Yaşam alanında yapacağın değişiklikler, çalışma motivasyonunu artıracak.
Yengeç: Uykusuz şekilde güne başlaman, gün içerisinde seni olumsuz etkileyebilir. Dikkat dağınıklığı yaşaman, teslim etmen gereken işleri sekteye uğratabilir.
Aslan: Planlarını ertelemek zorunda kalacak olman, sinirlerini bozabilir. Duygusal hayatında geçen çalkantılı günlerin, durulması sana nefes aldıracak.
Başak: Çalışmalarının karşılığını alıyor olmak seni motive ediyor. İlerleyen günlerde alacağın güzel haberler, yeni sayfaların açmanı sağlayacak.
Terazi: Karar almadan önce, emin olmak ve aile büyüklerinin fikirlerinden yararlanmak isteyeceksin. Aile büyüklerinin desteği, karar sürecinde sana yardımcı olacak.
Akrep: İsteklerine daha net bir şekilde odaklanacağın bir sürece doğru ilerliyorsun. Kendini ödüllendirmek için alışverişe çıkabilir, yeni kıyafetler alabilirsin.
Yay: Beklentilerinin karşılık bulduğu bir gündesin. Alacağın kararlarda, ince eleyip sık dokuman çevren tarafından yanlış anlaşılabilir.
Oğlak: İhmal ettiğin konular bugünün gündeminde. Yalnız bir Oğlak burcuysan, yeni bir ilişkiye başlamak için kendini hazır hissedebilirsin.
Kova: Soğukkanlı tavrın ile problemlerin üstüne gitmek, pratik yönünü daha fazla geliştirmene yardımcı oluyor. Alım satım konuları bugün gündemine gelebilir.
Balık: Karşılaştığın konular, seni daha tecrübeli hale getirecek. Uzun süredir gerçekleştirmek istediğin, çevre değişikliği konusu için bugün harekete geçebilirsin.
BURÇLAR VE PRENSİPLERİ
Amaçsız bir hayatı hiçbirimiz düşünemeyiz. Bunun yanı sıra kendimizden taviz vermemeyi ve kurallarımızın dışına çıkmamaya da oldukça özen gösteririz. Bu davranış biçimi de prensipleri oluşturur. Peki hangi burç, ne gibi prensipler barındırır merak ediyorsanız, gelin beraber bakalım.
Ateş Burçları:
Koç: Amansız davranışlardan ziyade, daima garanti yolları tercih etmesiyle bilinen Koç burçları, kendisini tehlikede hissettiği durumlarda ani tepkiler verir ve duruşunu belli eder.
Aslan: Hoşgörü ve misafirperverliğinden ödün vermeyen Aslan burçları, iyi niyetlerinin suiistimal edildiğini anladıkları anda sessizliklerini bozarlar. Beklenmedik ilgiler onu şüpheye düşürebilir.
Yay: "Öğrenmek ve sorgulamak" kavramlarını hayatı boyunca yanında götüren Yay burçları, arkadaşlarını da bu doğrultuda seçer. Onlar için en önemli prensiplerden birisi; çevresindeki kişilerin ona ne kattığıdır.
Toprak Burçları:
Boğa: Çevresindeki huzuru, sakinliği ve dinginliği korumak için adeta ant içmiş burçlardan birisi olan Boğa burçları, değer verdiklerine kol kanat germemek için bahanelere sığınmaz. Sözlerden çok eylemleriyle bilinir.
Başak: Mantığa sığmayan herhangi bir olgu Başak burcunun süzgecinden geçemez. Duygusal yanından faydalanan kişilerden illallah eden kişiler sebebiyle kartlarını kapalı oynamaktan yana bir burçtur.
Oğlak: Bir Oğlak burcu için düşünmeden yapılan her şey yanlıştır. Öyle ki kendi dış görünüşleri için saatlerce uğraşmayı bir huy edinen Oğlaklar, sporu da bir prensip haline getiren burçların başında gelir.
Hava Burçları:
İkizler: Yapmak ya da yapmamak, işte bütün mesele bu! İkizler burçları net olmayı bir yaşam görevi olarak benimsemiş olsa da dış faktörler yüzünden bu prensibine başvuramadığı zamanlar da olabiliyor.
Terazi: Düşündükleri er ya da geç yapmaya kararlı olan burcun diğer adı Terazi'dir. Terazi burçları, ona kendi amaçlarında destek olmayan kişilere rağmen pes etmeyi bir seçenek olarak kabul etmez, bu davranış kibirli gibi görünse bile…
Kova: İstekleri ve yaşam tarzı için maddi manevi her türlü imkanını kullanmaktan geri kalmayan Kova burçları için en önemli prensiplerden bir tanesi konfor alanını korumaktır.
Su Burçları:
Yengeç: Duygularına karşılık bulamadığı zaman, mutluluğu yakalayamayan burçlardan birisi olan Yengeç burçları, kalplerine sinmeyen hiçbir işe kalkışmazlar, kırmızı çizgilerini de burada çizerler.
Akrep: Kendini her daim doğru aktarmak isteyen Akrep burçları, sözlerindeki anlamı karşı tarafa aktaramadıkları zaman strese kurban gidebilir. Prensiplerinde güçlü iletişim vardır.
Balık: Empati duygusu ile arasından su sızmayan Balık burçları, klasik düşüncelerden uzak yapısıyla dikkat çeker. Hayal gücünün meyvelerini prensipleri için bir amaç olarak kullanır.