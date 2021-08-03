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Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:13 Son Güncelleme: 3.8.2021 09:15

Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti

Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan yangılar için söndürülme çalışmaları devam ederken, bazı ünlü isimlerin bu zor günde yaptığı hareketler tepki çekmeye devam ediyor. O isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile kısa süre önce barışan Şeyma Subaşı, soluğu yine tatilde aldı. Subaşı, Türkiye'yi saran orman yangınlarına aldırış etmeden teknede parti verdi. O anlarda Zeynep Yılmaz evinin önünde gürültü yapan Subaşı, Yılmaz'ın tepkisine neden oldu. Zeynep Yılmaz, "Ülke yangın yeri olmuş. Siz nasıl eğlenebiliyorsunuz?" diyerek Subaşı'ya isyan etti.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte pek çok ünlü isim, üzüntülerini sosyal medyadan dile getirmeyi ihmal etmiyor. O isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz.

Zeynep Yılmaz, uzun süredir Bodrum Cennet Koyu'ndaki evinde tatil yapıyor. Snob Magazin'in özel haberine göre; Önceki gece Cennet Koyu'nda demirleyen bir tekneden müzik sesleri duyuldu.

"SİZ NASIL EĞLENEBİLİYORSUNUZ?"

Gürültüden uyuyamayan Zeynep Yılmaz, "Ülke yangın yeri olmuş. Siz nasıl eğlenebiliyorsunuz? Buradan gidebilseydiniz keşke!" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Cennet Koyu'nda demirleyen teknede Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının olduğu ortaya çıktı.

Subaşı ve arkadaşlarının Türkiye'yi saran orman yangınlarına aldırış etmeden eğlencelerine devam etmeleri şaşkınlıkla karşılandı.

'YUVA YIKTI' İDDİASINA CEVAP VERDİ

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın yuvasını yıktığı yönündeki iddiaya şu yanıtı vermişti:

"Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar! Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır..."

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Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
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