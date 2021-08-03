Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte pek çok ünlü isim, üzüntülerini sosyal medyadan dile getirmeyi ihmal etmiyor. O isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz.
Zeynep Yılmaz, uzun süredir Bodrum Cennet Koyu'ndaki evinde tatil yapıyor. Snob Magazin'in özel haberine göre; Önceki gece Cennet Koyu'nda demirleyen bir tekneden müzik sesleri duyuldu.
"SİZ NASIL EĞLENEBİLİYORSUNUZ?"
Gürültüden uyuyamayan Zeynep Yılmaz, "Ülke yangın yeri olmuş. Siz nasıl eğlenebiliyorsunuz? Buradan gidebilseydiniz keşke!" diyerek kızgınlığını dile getirdi.
Cennet Koyu'nda demirleyen teknede Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının olduğu ortaya çıktı.
Subaşı ve arkadaşlarının Türkiye'yi saran orman yangınlarına aldırış etmeden eğlencelerine devam etmeleri şaşkınlıkla karşılandı.
'YUVA YIKTI' İDDİASINA CEVAP VERDİ
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın yuvasını yıktığı yönündeki iddiaya şu yanıtı vermişti: