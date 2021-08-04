Türkiye,
bir yandan orman yangınlarıyla, bir yandan da sosyal medyada Türkiye'yi dünya kamuoyu nezdinde küçük düşürmeyi amaçlayan bir kampanya ile mücadele ediyor. Help Turkey
adı altında dünyaya yardım için el açan bu sözde kampanyaya sanat dünyasından birçok isim tepki gösterdi.
Erhan Yazıcıoğlu
, Nilüfer
, Serkan Çağrı
, Nilgün Belgün
, Şehrazat
ve Mehmet Ali Erbil
, ülkemizi güçsüz ve aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya destek vermeyeceklerini açıkladı. Sanatçılar, kampanyaya "Biz bize yeteriz" diye tepki gösterdi.