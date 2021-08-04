George Clooney İtalya'da selden zarar gören komşularının evlerini temizlemeye yardım etti!

George Clooney ve Amal Clooney daha önce de selden etkilenmişti. Geçtiğimiz yıl ünlü çiftin, İngiltere Berkshire'daki 12 milyon sterlin değerindeki malikanesi de Dennis Kasırgası'ndan etkilenip su baskınından zarar görmüştü.
Geçtiğimiz haftalarda İtalya'yı yeniden vuran ve çok sayıda kişiyi evsiz bırakan selden, dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, avukat eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları da etkilenmişti. Como Gölü kıyısında malikanesi bulunan Clooney,sel felaketinin ardından kalan izleri temizlemek için komşularına yardım etti.
İtalya'nın Como Gölü bölgesinde evi olan Hollywood yıldız George Clooney, selden etkilenen komşuları için harekete geçti.
72 saat süren yoğun yağışın ardından gelen su baskınını az hasarla atlatan Clooney, felaketin ardından kalan izleri temizlemek için komşularına yardım etti ve ekledi: ''Daha fazla yardım etmek istiyorum."
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sel ve onunla birlikte gelen çamur ve enkaz yığını, Clooney ailesinin malikanesinin ön kapısını kullanılmaz hale getirdi. Su baskını, ünlü oyuncunun birinci kattaki balkonuna kadar ulaştığı bildirilmişti.