George Clooney İtalya'da selden zarar gören komşularının evlerini temizlemeye yardım etti!

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'yı yeniden vuran ve çok sayıda kişiyi evsiz bırakan selden, dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, avukat eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları da etkilenmişti. Como Gölü kıyısında malikanesi bulunan Clooney,sel felaketinin ardından kalan izleri temizlemek için komşularına yardım etti.