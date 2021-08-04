Kral Şakir’den mesaj var!

ÜLKECE yangınlarla mücadele ettiğimiz şu günlerde çocukların sevgilisi Kral Şakir
'i resmeden Varol Yaşaroğlu
, ebeveynlere seslendi: "Ülkece yangınla mücadele ettiğimiz bu zor günlerde ormanların değerini, canlıların eko sistemimizin bir parçası olduğunu hatırlatalım. Selleri, kuraklığı, yangınları ve buna karşı alacağımız önlemleri pozitif dille aktaralım. Bir arının, bir böceğin dünyadaki en değerli yerinin orman olduğunu ve elimizden geldiği ölçüde dünyamıza sahip çıkmamız gerektiğini aktaralım." Mesaj, "Kral Şakir ve ailesi olarak umut etmek kadar, herkesin hemen atabileceği adımların gücüne de inanıyoruz" şeklinde devam etti.