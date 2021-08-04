Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat üzüntüsünü dile getirirken gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz!

Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına ünlüler kayıtsız kalmıyor. Acıyı derinden yaşayan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunuyor.
Nişantaşı'nda görüntülenen eşi Cansel Elçin ile görüntülenen Zeynep Tuğçe Bayat, gözyaşları içinde, "Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz" dedi.
Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris'in yanışını sosyal medyadan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Cansel Elçin, şu ifadeleri kullandı:
"Elimizden bir şey gelmiyor, 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Tuğçe her sabah ağlayarak bunlara bakıp üzülüyor. Oradaydık ve atmacaları izledim ve bugün onlar yoklar. Bakamıyorum o hayvanların haline..."
"Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor. Bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak."
"KİMSEDEN KORKUMUZ YOK"
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesi ve günlerdir süren orman yangınlarına isyan eden Zeynep Tuğçe Bayat, gözyaşlarına hakim olamadı.
"Günlerdir nefes alamıyoruz, böyle uzaktan elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çaldırıyoruz. Kaybolan kız çocuğundan üç gündür iyi haber beklerken onun cansız bedeninin bulunduğunu ve ona yapılanları konuşuyoruz..."
"Yeter artık yani. Aşırı kötü hissediyorum bir vatandaş, bir kadın olarak söylüyorum. Çok duyguluyum zor tutuyorum kendimi."