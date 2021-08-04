Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde, Fatma ve Milhan'ın ana kadroya girmesinin ardından 3. yarışmacının kim olacağı merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında 3 Ağustos günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında en başarılı tiramisu tatlısı yapan 5 yarışmacı final turunda mısır ana ürünüyle en başarılı yaratıcı yemeği yaparak ana kadroya girmek için mücadele etti. Hazırlanan ürünleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en beğendikleri tabağın sahibini 3. Ana kadro yarışmacısı olarak seçti. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, üçüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÜÇÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile MasterChef ana kadroya 3. yarışmacıyla ilgili detaylar ve diğer tüm bilgiler şöyle;