Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde, Fatma ve Milhan'ın ana kadroya girmesinin ardından 3. yarışmacının kim olacağı merak konusu oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında 3 Ağustos günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında en başarılı tiramisu tatlısı yapan 5 yarışmacı final turunda mısır ana ürünüyle en başarılı yaratıcı yemeği yaparak ana kadroya girmek için mücadele etti. Hazırlanan ürünleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en beğendikleri tabağın sahibini 3. Ana kadro yarışmacısı olarak seçti. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, üçüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
TV8 ile MasterChef ana kadroya 3. yarışmacıyla ilgili detaylar ve diğer tüm bilgiler şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında 2 gündür yaşanan final turunda Fatma ve Milhan ana kadroya giren ilk 2 isim olmayı başarmıştı. Bugün yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroya girecek olan 3. yarışmacı için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oyunlar oynandı.
Kritik final turunda son 6'ya kalmak isteyen yarışmacılar ilk olarak tiramisu tatlısını en başarılı yapan olmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi. Jüri şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin tamamlanmasıyla, Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacıların ürünlerini tek tek tadarak değerlendirdi.
Şeflerin değerlendirmesi sonrasında normalde 6 kişi seçilmesi gereken final turu yaratıcılık yemeği yarışmasına 5 yarışmacı başarılı bulunarak seçildi. Jüri tarafından seçilen 5 isim şu şekilde;
MasterChef 2021 kritik final turu mücadelesinde son 5'e kalarak mısır ana ürünüyle yaratıcılık yemeği oyununa kalma başarısı gösteren yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin en beğeneceği yemeği hazırlamak için tezgah başında mücadele verdi. Yarışmacılara verilen süre sona erdi ve jüri şefler ürünleri tadıma başladı. Tadım safhasının ardından jüri şefler en başarılı tabağı çıkaran Dilara'yı ana kadroya giren 3. yarışmacı olarak belirledi. Bugünün en başarılı ilk 3 ismi şöyle oldu,