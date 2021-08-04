TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde MasterChef 2021 ana kadrosunun 4. yarışmacısının belirleneceği kritik final turu mücadelesinde ilk 5 yarışmacı arasına giren isim su böreğini en başarılı yapan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilirken, 2. oyunda kaymaklı dondurmayla en başarılı tatlıyı yapmayı başaran isim MasterChef 2021 4. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı ve üzerinde ismi yazılan önlüğün sahibi oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler MasterChef ana kadroya kim girdi, dördüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.
MasterChef 2021 son bölümde 4. ana kadro yarışmacısı seçilen yarışmacı ve merak edilen diğer tüm son dakika detayları şöyle;
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef 2021 sezonunda düellolaın ardından ana kadro yarışmacılarının belirlendiği final turu mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Önceki 3 final turu oyununda Fatma, Milhan ve Dilara başarılı yaratıcılık yemeklerine imza atarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadroya giren ilk 3 isim olarak seçilmişti. Bugünkü (4 Ağustos 2021 Çarşamba) bölümde ise MasterChef 2021 4. ana kadro yarışmacısı belirlendi.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen su böreği, günün yemeği olurken, en başarılı su böreğine imza atmak isteyen yarışmacılar tezgah üzerinde tüm yeteneklerini sergiledi. Kritik final turunda jüri şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi sonrasında, jüri üyeleri yarışmacıların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve 5 yarışmacıyı 2. oyuna taşıdı. İşte o isimler;
MasterChef 2021 son bölümde ilk turda en başarılı su böreğini yapan 5 yarışmacı, kritik final turu 2. oyunda, kaymaklı dondurma ürünüyle en yaratıcı ve jüri üyesi olan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanan tabağın sahibi MasterChef 2021 ana kadrosunun 4. yarışmacısı olmaya hak kazanacak. Kazanan isim belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.
MasterChef kritik final turunda 2. oyuna kalmayı başaran İbrahim'e Mehmet şeften sert bir uyarı geldi. Tadım kaşıkları konusunda hassas olan Mehmet şef, bu kaşıkları tezgah üzerinde tutan İbrahim'i sert şekilde uyardıktan sonra tezgahta bulunan tadım kaşıklarını evyenin içerisinde fırlattı.