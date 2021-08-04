Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'i şoke eden dava! Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic'in yaptığı hareketi affetmedi!

Evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Emina Jahovic, Şubat ayında iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz göndermişti.
O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.
MUSTAFA SANDAL AFFETMEDİ
Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!
Hürriyet'in haberine göre; o güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.
15 BİN TL'NİN İPTALİNİ İSTİYOR
23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek. Çubuklu Vadi'deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic'in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.
Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.