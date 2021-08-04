Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'i şoke eden dava! Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic'in yaptığı hareketi affetmedi!

15 BİN TL'NİN İPTALİNİ İSTİYOR

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek. Çubuklu Vadi'deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic'in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.