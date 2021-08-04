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Giriş Tarihi: 4.8.2021 08:13 Son Güncelleme: 4.8.2021 08:20

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'i şoke eden dava! Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic'in yaptığı hareketi affetmedi!

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'i şoke eden dava! Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic'in yaptığı hareketi affetmedi!

2008 yılında ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, boşansalar da sık sık çocukları için bir araya geliyor ve sanat camiasında örnek ebeveyn olarak gösteriliyordu. Ancak ikili arasındaki ipler gerildi, Sandal ile Jahovic'in evliliklerinden sonra arkadaşlıkları da bitti. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal’ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic, eski eşini sinirlendirdi. Bu hamleden sonra Mustafa Sandal, eski eşine nafakanın iptali için dava açtı!

Evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Emina Jahovic, Şubat ayında iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz göndermişti.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

MUSTAFA SANDAL AFFETMEDİ

Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!

Hürriyet'in haberine göre; o güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

15 BİN TL'NİN İPTALİNİ İSTİYOR

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek. Çubuklu Vadi'deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic'in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.

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Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'i şoke eden dava! Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic'in yaptığı hareketi affetmedi!
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