Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:02 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:03

Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!

Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, orman yangınlarının ardından 'Help Turkey' ve 'Global Call' etiketlerini kullanarak yapılan sözde yardım çağrısından rahatsız olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dile getirdi. "Ağrıma gitti bu yurt dışı yardım çağrısı..." ifadelerini kullanan Şehrazat'a oyuncu Farah Zeynep Abdullah tepki gösterdi. Sözde yardım çağrısını yanlış bulan Şehrazat'ın yanıtı ise tokat gibi oldu.

Ülkemizin dört bir yanında eş zamanlı çıkan yangınlara karşı müdahaleler sürerken "Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye sözde yardım çağrısı yapıldı.

Türkiye'ye yönelik sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' ve 'Global Call' kara propagandası gündeme otururken fenomenler ve ünlüler de bu konuda ikiye bölündü.

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat da sosyal medya hesabında "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" ifadelerini kullanarak bu çağrıdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah da Şehrazat'a "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" şeklinde bir yorumda bulundu.

Şehrazat'ın oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a yanıtı ise tokat gibi oldu.

"SİZ NE ANLARSINIZ VATANIN ONURUNU KORUMAKTAN"

Abdullah'ın yorumuna kayıtsız kalmayan Şehrazat, "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.

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Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
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