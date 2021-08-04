Selena Gomez’in hayranları harekete geçti! Selena Gomez’in böbrek nakli şakasına isyan ettiler!

Jay, toplumdan gelecek eleştrilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alınması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra şakalar yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim, bu soruya "Selena Gomez'in böbrek nakli" yanıtını veriyor.