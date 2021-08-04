Selena Gomez’in hayranları harekete geçti! Selena Gomez’in böbrek nakli şakasına isyan ettiler!

Uzun yıllardır lupus hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında böbrek nakline ihtiyaç duymuştu. Hayata yakın arkadaşının böbreği ile tutunan Selana Gomez'in yaşadığı durumla alay edildi.
2017 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren Selena Gomez hakkında bir dizide yapılan şaka nedeniyle ABD'li şarkıcının hayranları, söz konusu yapımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
"SELENA GOMEZ'E SAYGI" TWEETLERİ
Şarkıcının böbrek naklinin 'yasak konular' arasında olduğu söylenerek tiye alınması, ilgili bölüm yayınlandıktan sonra Selena Gomez'in hayranlarını harekete geçirdi.
ABD yapımı dizi, Selena Gomez'in 2017'de geçirdiği böbrek nakli ameliyatı hakkında yapılan espri nedeniyle gündemde... 29 yaşındaki şarkıcının hayranları, Gomez'in verdiği yaşam mücadelesine yapılan gönderme için sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
'The Good Fight' adlı dizinin beşinci sezonunun dördüncü bölümünde; 'Marissa' (Sarah Steele), 'Jay' (Nyambi Nyambi) ve 'Jim' (Ifadansi Rashad) karakterleri arasında komedi konusunda bir konuşma geçiyor.
Jay, toplumdan gelecek eleştrilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alınması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra şakalar yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim, bu soruya "Selena Gomez'in böbrek nakli" yanıtını veriyor.