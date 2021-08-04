Survivor Ayşe Yüksel’den anlamlı hareket!

BÖLGEYE GİDİP DESTEK VERDİ

Antalya'da orman yangını çıkan bölgeye yardım amacıyla giden Yüksel, bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yaptı. Yüksel, ayrıca bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.