Survivor Ayşe Yüksel’den anlamlı hareket!

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel gönülleri fethetti. Orman yangınlarına sessiz kalmayan Yüksel, Antalya'ya destek ve erzak yardımı için gitti.
Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Sporla uğraşan Yüksel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgeye yardımda bulundu.
BÖLGEYE GİDİP DESTEK VERDİ
Antalya'da orman yangını çıkan bölgeye yardım amacıyla giden Yüksel, bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yaptı. Yüksel, ayrıca bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.