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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:31 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:39

Survivor Ayşe Yüksel'den anlamlı hareket!

Survivor Ayşe Yüksel’den anlamlı hareket!

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Yüksel, orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgeye destek ve erzak yardımı için gitti. Ayşe Yüksel, bölgeden paylaşım yaptı ve destek ekiplerine katıldı. İtfaiye teşkilatı ile birlikte çekildiği fotoğrafına ise "Gerçek Survivorlar sizsiniz" notunu düştü. İşte Ayşe Yüksel'in olay yerinden yaptığı çok konuşulan paylaşımlar…

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel gönülleri fethetti. Orman yangınlarına sessiz kalmayan Yüksel, Antalya'ya destek ve erzak yardımı için gitti.

Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Sporla uğraşan Yüksel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgeye yardımda bulundu.

BÖLGEYE GİDİP DESTEK VERDİ

Antalya'da orman yangını çıkan bölgeye yardım amacıyla giden Yüksel, bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yaptı. Yüksel, ayrıca bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

Antalya Güzelbağ'da yapılan destek çalışmalarına katılan Ayşe Yüksel, bölgenin itfaiye teşkilatı ile bir anı fotoğrafı da çekilerek paylaşımına "Gerçek Survivorlar sizsiniz, Allah razı olsun." notunu düştü.

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Survivor Ayşe Yüksel'den anlamlı hareket!
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