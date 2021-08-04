Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 4 Ağustos 2021 Çarşamba

BURÇLAR NELERLE UĞRAŞIR?

Hepimizin ilgiyle ve severek uğraştığı, merak edip araştırmalara daldığı birçok konu var. Peki bizler bu konulara nasıl yöneliriz, uğraşlarımızda burçların etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını gelin beraber keşfedelim.

KOÇ

Koç burçları son derece hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ne istediklerinin farkındadırlar. Koç burçları müzik ile ilgili her alanda kendisini belli etmeyi bilir.

BOĞA

Pratik ve soğukkanlı duruşları ile öne çıkar Boğa burçları. Çoğu zaman da içsel huzuru ararlar. Boğa burçları için doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları biçilmiş kaftandır.

İKİZLER

Değişken yapıları, İkizler burcunu ortaya çıkarıyor. Meraklıdır ve bu durum onları sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Rahatlamak için çeşitli sporlarla uğraşırlar.

YENGEÇ

Yengeç burçları, kendi iç dünyasında yaşamayı çoğunlukla tercih ederler. Hayal güçleri oldukça fazla gelişmiştir. Yengeç burçları, boş vakitlerini sanatla uğraşarak geçirir.

ASLAN

Bulundukları her ortamda farkını belli eder Aslan burçları. Gerek imaj gerekse de davranışları ile. Aslan burçları, hobilerine vakit ayırmayı oldukça sever ve sevdiği aktivitelere fazlaca vakit ayırırlar.

BAŞAK

Titiz ve dikkatli yönleriyle öne çıkıyor Başak burçları. Hedeflerine ulaşmakla yetinmeyip, hep daha fazlasını yapabileceğine inanır. Başak burçları, bir şeyler yazmayı, karalamayı oldukça severler.

TERAZİ

Denge dendiği zaman, ilk akla gelen Terazi burcudur. Bulundukları yerde huzur arar ve bunun için çaba sarf ederler. Boş vakitlerini sosyal aktiviteye katılarak değerlendirmeyi tercih ederler.