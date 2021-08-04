Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 4 Ağustos 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Ağustos 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR NELERLE UĞRAŞIR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Haftanın ortası en yoğun temponun olduğu günlerden birisi olabilir. Birden fazla işle meşgul olman, detayları gözden kaçırmana sebep verebilir.
Boğa: Bugün kariyer planlarını etkileyecek gelişmelerle karşılaşabilirsin. Çalışmayan bir Boğa burcuysan, iş başvurularınla ilgili geri dönüşler olabilir.
İkizler: Duygusal anlarda doğru karar alamadığını düşünebilirsin. Hayatında ters giden konulara odaklanmak isteyeceğin bugünde, önemli noktalara temas edebilirsin.
Yengeç: Bugün geçmiş konular karşına geliyor. Ev değişikliği sırasında evde bulacağın eşyalar, seni geçmişe götürebilir. Geçmiş anıları tekrar yaşaman, seni çocukluğuna geri götürecek.
Aslan: Kreatif yönün ile farkını ortaya koyuyorsun. Kendi işinin sahibi olan bir Aslan burcuysan, işlerini büyütmek için bankalarla yapacağın görüşmelerden olumlu cevaplar alabilirsin.
Başak: Aldığın kararların arkasında dururken, yakın çevrenin eleştirilerine kulak asmıyorsun. Uzun süredir düşündüğün stil değişikliğini bugün yapabilirsin.
Terazi: Emeklerinin karşılığını almak olman seni mutlu ediyor. Giriştiğin projelerde başarıya ulaşman, iş yerinde terfi haberinin önünü açabilir.
Akrep: Hem özel hayatında hem de kariyer hayatında alman gereken kararlar olabilir. Yeni başlangıçlar için bundan daha iyi bir gün olamazdı, diyeceksin.
Yay: Gün içerisinde beklenmedik aksiliklerle karşılaşman performansını düşürebilir. Aile içerisinde yaşanabilecek tartışmaların dışarısında kalmak isteyeceksin.
Oğlak: Maddi konulardaki beklentilerin karşılık buluyor. Elinin güçlenecek olması, gerçekleştirmek istediğin değişim için alternatiflerin sayısını çoğaltabilir.
Kova: Etrafındaki kişilerin sana değer verdiğini görmen seni mutlu ediyor. Kendi işinin sahibi olan bir Kova burcuysan, çalışanlarının motivasyonunu artırmak için çeşitli planların olabilir.
Balık: Olumsuz durumlar karşısında önceden tedbir alman elini güçlendiriyor. Yakın çevrenle uzun bir aradan sonra bir araya gelebilir, özlem giderebilirsin.
BURÇLAR NELERLE UĞRAŞIR?
Hepimizin ilgiyle ve severek uğraştığı, merak edip araştırmalara daldığı birçok konu var. Peki bizler bu konulara nasıl yöneliriz, uğraşlarımızda burçların etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını gelin beraber keşfedelim.
KOÇ
Koç burçları son derece hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ne istediklerinin farkındadırlar. Koç burçları müzik ile ilgili her alanda kendisini belli etmeyi bilir.
BOĞA
Pratik ve soğukkanlı duruşları ile öne çıkar Boğa burçları. Çoğu zaman da içsel huzuru ararlar. Boğa burçları için doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları biçilmiş kaftandır.
İKİZLER
Değişken yapıları, İkizler burcunu ortaya çıkarıyor. Meraklıdır ve bu durum onları sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Rahatlamak için çeşitli sporlarla uğraşırlar.
YENGEÇ
Yengeç burçları, kendi iç dünyasında yaşamayı çoğunlukla tercih ederler. Hayal güçleri oldukça fazla gelişmiştir. Yengeç burçları, boş vakitlerini sanatla uğraşarak geçirir.
ASLAN
Bulundukları her ortamda farkını belli eder Aslan burçları. Gerek imaj gerekse de davranışları ile. Aslan burçları, hobilerine vakit ayırmayı oldukça sever ve sevdiği aktivitelere fazlaca vakit ayırırlar.
BAŞAK
Titiz ve dikkatli yönleriyle öne çıkıyor Başak burçları. Hedeflerine ulaşmakla yetinmeyip, hep daha fazlasını yapabileceğine inanır. Başak burçları, bir şeyler yazmayı, karalamayı oldukça severler.
TERAZİ
Denge dendiği zaman, ilk akla gelen Terazi burcudur. Bulundukları yerde huzur arar ve bunun için çaba sarf ederler. Boş vakitlerini sosyal aktiviteye katılarak değerlendirmeyi tercih ederler.
AKREP
Hırslı, duygusal ve bir o kadar da sabırsızdır Akrep burçları. Hafızaları da oldukça güçlüdür, olayları kolay kolay unutmazlar. Akrep burçları, yalnız kalmaktan ve meditasyon yapmaktan hoşlanır.
YAY
İç güdüleri ile hareket etmek, Yay burçları için çok önemlidir. İç güdüleriyle hareket ettiklerinde başka bir şey düşünmek istemezler. Yay burçları, yeni yerler keşfetmekten çok hoşlanırlar.
OĞLAK
Kendi fikirlerine oldukça fazla güvenir ve doğru karar aldıklarına inanırlar. Disiplinlidirler ve oldukça da sabırlıdırlar. Doğayla uğraşmak, Oğlak burçları için son derece keyiflidir.
KOVA
Yenilikçi olan Kova burçları, ilerisini düşünmeden hareket edemezler. Sosyal çevresine verdiği önem, sürekli olarak aktivite gerçekleştirmesine yardımcı olur.
BALIK
Rahatına oldukça önem verir Balık burçları, özgürlüğüne düşkün yegâne burçlardan bir tanesidir. Kreatif ruhları, sanata karşı olan ilgilerini yansıtır. Onu kimi zaman resim çizerken kimi zaman da bir şiir kaleme alırken bulabilirsiniz.