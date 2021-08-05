Atatürk’ün bastonu satışa çıkıyor

ARTHILL Müzecilik
tarafından düzenlenen Müzelik Eserler Müzayedesi 15 Ağustos'ta online olarak gerçekleştirilecek. Seksen seçkin eserin yer aldığı müzayededeki eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk
'e İran Şahı Rıza Pehlevi tarafından 1932'de hediye edildiği düşünülen üzeri minyatürlü baston dikkati çekiyor. 5 bin 500 dolar
dan satışa çıkan söz konusu bastonun üzerine ince bir işçilikle oyma ve kazıma tekniğiyle Atatürk'ün tasviri ve "Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal, 1931" ibaresi yer alıyor. Üst seviye sanatsal ve zanaatsal özelliklere sahip 92 cm boyundaki minyatürlü bastonun satışından elde edilecek gelirin bir kısmının TEV
(Türk Eğitim Vakfı
) burs fonuna aktarılacağı duyuruldu.