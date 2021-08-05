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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Atatürk’ün bastonu satışa çıkıyor

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Atatürk’ün bastonu satışa çıkıyor
ARTHILL Müzecilik tarafından düzenlenen Müzelik Eserler Müzayedesi 15 Ağustos'ta online olarak gerçekleştirilecek. Seksen seçkin eserin yer aldığı müzayededeki eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk'e İran Şahı Rıza Pehlevi tarafından 1932'de hediye edildiği düşünülen üzeri minyatürlü baston dikkati çekiyor. 5 bin 500 dolardan satışa çıkan söz konusu bastonun üzerine ince bir işçilikle oyma ve kazıma tekniğiyle Atatürk'ün tasviri ve "Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal, 1931" ibaresi yer alıyor. Üst seviye sanatsal ve zanaatsal özelliklere sahip 92 cm boyundaki minyatürlü bastonun satışından elde edilecek gelirin bir kısmının TEV (Türk Eğitim Vakfı) burs fonuna aktarılacağı duyuruldu.
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Atatürk’ün bastonu satışa çıkıyor
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