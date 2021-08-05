Ceza’dan işaret diliyle rap konseri

Türkiye'nin yeni etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava
'da önceki akşam Anıl Piyancı
, Sansar Salvo
ve Ceza
sahnedeydi. Konser boyunca Türkiye'de ilk kez bir rap konserinde sahneden işaret dili ile çeviri yapıldı. Bahar Şahin
ve Soner Teker
isimli iki genç, işaret dilinde rap şarkı performansı sergiledi. İkisinin de ebeveynleri işitme engelli olan gençler, oldukça heyecanlıydı. Sahnede ünlü rapçi Ceza da gençlerin yanlarına giderek performans sergiledi. İşaret dili uzmanları, Ceza'nın hızlı okuma tekniğinde bir hayli zorlandıklarını söyledi.