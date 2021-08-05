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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Ceza’dan işaret diliyle rap konseri

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Ceza’dan işaret diliyle rap konseri
Türkiye'nin yeni etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava'da önceki akşam Anıl Piyancı, Sansar Salvo ve Ceza sahnedeydi. Konser boyunca Türkiye'de ilk kez bir rap konserinde sahneden işaret dili ile çeviri yapıldı. Bahar Şahin ve Soner Teker isimli iki genç, işaret dilinde rap şarkı performansı sergiledi. İkisinin de ebeveynleri işitme engelli olan gençler, oldukça heyecanlıydı. Sahnede ünlü rapçi Ceza da gençlerin yanlarına giderek performans sergiledi. İşaret dili uzmanları, Ceza'nın hızlı okuma tekniğinde bir hayli zorlandıklarını söyledi.
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Ceza’dan işaret diliyle rap konseri
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