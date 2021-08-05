İpek cinayet büroyu podyuma çevirdi!

'Baş Belası' heyecan ve eğlence yüklü hikayesinin yanı sıra, İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun kostümleri ile de övgü alıyor. Dizide psikolog olarak cinayet büro ekibine dahil olup cinayet davalarında çalışmaya başlayan İpek, zorlu çalışma şartlarına rağmen şıklığından ve güzelliğinden taviz vermiyor.

Baş Belası 8. Yeni Bölüm (6 Ağustos 2021 Cuma) 2. Fragmanı yayınlandı izle!

Varlıklı bir hayattan gelen ve tarzını her fırsatta konuşturan İpek, pahalı çantaları, topuklu ayakkabıları ve her daim bakımlı görüntüsüyle başta Şahin olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına tümüyle tezat oluşturuyor. İpek'in birbirinden şık kostümleri bilhassa kadın izleyicilerden yoğun övgü alıyor.

'Baş Belası', her cuma atv ekranında.