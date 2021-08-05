İsviçreliler ve Türkler davette buluştu

Bodrum, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya ve görkemli davetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İsviçre
'nin en iyi okullarından Le Regent, geçtiğimiz günlerde misafirlerini Caresse Bodrum'da verdiği bir davetle ağırladı. Davette okul öğrencileri, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yer aldı.
AKIN ETTİLER
Organizasyonda, Le Regent International School'un direktörü Olivier Gudin
, İsviçre Montana'nın sağlık alanında başarılı markası Summit Clinic Direktörü Stefano Bertolone
ve Montana Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Direktörü Pierre Henri Mainetti
hazır bulundu. Işıl-Rüştü Reçber, Selin Demiratar
, Ayşe Burcu Kaya ve Volkan Büyükhanlı gibi isimler katıldığı gecede konuklar keyifli bir akşam yaşadı.
ALPLER'İN EŞSİZ DOĞASINDA EĞİTİM
PANDEMI boyunca kapanmayan okullardan Le Regent, öğrencilerini Alpler'in temiz doğasına çıkararak eğitim gerçekleştirdi. 40 farklı ülkeden 3-18 yaş arası öğrencileri ağırlayan okulda yaratıcı düşünmeye elverişli bir eğitim sunuluyor.