TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde MasterChef 2021 ana kadrosunun 4. yarışmacısının belirleneceği kritik final turu mücadelesinde ilk 5 yarışmacı arasına giren isim su böreğini en başarılı yapan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilirken, 2. oyunda kaymaklı dondurmayla en başarılı tatlıyı yapmayı başaran isim MasterChef 2021 4. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı ve üzerinde ismi yazılan önlüğün sahibi oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler MasterChef ana kadroya kim girdi, dördüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, DÖRDÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde 4. ana kadro yarışmacısı seçilen yarışmacı ve merak edilen diğer tüm son dakika detayları şöyle;