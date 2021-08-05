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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:08 Son Güncelleme: 5.8.2021 08:09

Dün akşam MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...

Dün akşam MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik final turunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde son 5’e kalma heyecanı yaşandı. Jüri şeflerin su böreği yapılmasını istediği ilk turda yarışmacılar arasında kıran kırana mücadele yaşanırken, verilen süre sonunda en başarılı su böreğine imza atan yarışmacılar final turu 2. oyunda ana kadroya giren 4. yarışmacı olmak ve önlüğü almak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Bu safhanın ardından en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef 2021 4. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri detayları merak ederek MasterChef ana kadroya kim girdi, dördüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen MasterChef ana kadroya kim girdi, dördüncü önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde MasterChef 2021 ana kadrosunun 4. yarışmacısının belirleneceği kritik final turu mücadelesinde ilk 5 yarışmacı arasına giren isim su böreğini en başarılı yapan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilirken, 2. oyunda kaymaklı dondurmayla en başarılı tatlıyı yapmayı başaran isim MasterChef 2021 4. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı ve üzerinde ismi yazılan önlüğün sahibi oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler MasterChef ana kadroya kim girdi, dördüncü önlüğü kim aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, DÖRDÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde 4. ana kadro yarışmacısı seçilen yarışmacı ve merak edilen diğer tüm son dakika detayları şöyle;



Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef 2021 sezonunda düellolaın ardından ana kadro yarışmacılarının belirlendiği final turu mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Önceki 3 final turu oyununda Fatma, Milhan ve Dilara başarılı yaratıcılık yemeklerine imza atarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadroya giren ilk 3 isim olarak seçilmişti. Bugünkü (4 Ağustos 2021 Çarşamba) bölümde ise MasterChef 2021 4. ana kadro yarışmacısı belirlendi.



Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen su böreği, günün yemeği olurken, en başarılı su böreğine imza atmak isteyen yarışmacılar tezgah üzerinde tüm yeteneklerini sergiledi. Kritik final turunda jüri şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi sonrasında, jüri üyeleri yarışmacıların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve 5 yarışmacıyı 2. oyuna taşıdı. İşte o isimler;

  • Sergen
  • Nursima
  • İbrahim
  • Ateş
  • Sevgi



MASTERCHEF 4. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU - ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde ilk turda en başarılı su böreğini yapan 5 yarışmacı, kritik final turu 2. oyunda, kaymaklı dondurma ürünüyle en yaratıcı tatlıyı yapan ve jüri üyesi olan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanan tabağın sahibi İbrahim oldu ve MasterChef 2021 ana kadrosuna giren 4 yarışmacı olmaya hak kazandı. Gecenin başarılı 3 ismi ise İbrahim, Ateş ve Nursima oldu.



MASTERCHEF 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara



MEHMET ŞEF'TEN O İSME SERT UYARI

MasterChef kritik final turunda 2. oyuna kalmayı başaran İbrahim'e Mehmet şeften sert bir uyarı geldi. Tadım kaşıkları konusunda hassas olan Mehmet şef, bu kaşıkları tezgah üzerinde tutan İbrahim'i sert şekilde uyardıktan sonra tezgahta bulunan tadım kaşıklarını evyenin içerisinde fırlattı.

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Dün akşam MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...
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