-Yaşıtların oyun oynarken sen setlerde bir hayat geçirdin. Çocukluğunu yaşayabildin mi peki nasıl bir süreçti?

Ben sette oynuyordum, sette de benim yaşıtlarım vardı. Sokakta çok oynamıyordum evet. Onun eksikliğini çok hissetmiyorum.

-Setlerde geçirdiğin ilk günü hatırlıyor musun? Hangi noktada "Ben bu işi yıllarca yapabilirim" dedin?

Ben çok küçük yaşta başladım. İlk günü böyle hayal meyal, hatırlamıyorum bile aslında. Galiba ilkokul bittikten sonra iş seçme kavramı girer ya çocuğun hayatına, "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sorulduğunda benim aklımda bir sürü farklı şey vardı ama hep oyunculuk da vardı. Balerin olacağım, dinozor olacağım, bir de oyuncu olacağım. Yani o fikir hep vardı.

KÖTÜ KARAKTERİ OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUM

-Dizi sektörüne uzun bir aradan sonra "Masumiyet" ile geri döndün. O süreçte neler yaptın?

Ben lisede Güzel Sanatlar'da okudum. Şuanda da İstanbul Devlet Konservatuarı'ndayım. Aslında o arada çok kıymetli işler yaptım. Nuri Bilge Ceylan'ın bir işinde yer aldım, benim için çok büyük bir şanstı. Ama dizi gibi daha çok mesai isteyen işlere ara vermek zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi konservatuar çok çaba istiyor. "Masumiyet" geldiğinde "Bu olsun, bunu yapalım" dedim. Çünkü neden bilmiyorum, kötü karakteri oynamayı çok istiyordum. Kötü karakter oynamanın sınırları çok geniş. İyi karakterin sınırları var, ama kötü karakter her şeyi yapar. O yüzden Masumiyet gelince baktım bu kız kötü, o yüzden çok istedim. O şekilde dönmek de çok keyifli oldu.

-Kötü karaktere hayat vermene alışık değildi seyirci. Nasıl tepkiler aldın?

Şöyle bir yorum gördüm ve çok güldüm; Yağmur'u sanırım Şoker yetiştirmiş (gülüyor). "Kızım sen Simge'nin yolundan mı gittin?" filan demişler. İnsanlar oynadığın karaktere dönüştüğünü düşünüyorlar. Bir de uzun bir süre görmediler, galiba ona dönüştüğümü düşündüler ama hayır (gülüyor). "Bunu da yapabiliyormuşsun" diyenler de oldu, ona da çok sevindim mesela.