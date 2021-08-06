Haberler Günaydın Haberleri Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'a bir şok daha! 3 gün hapis yatan Aygün Aydın bu kez 15 gün hapse çarptırıldı!
Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:01 Son Güncelleme: 6.8.2021 10:13

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'a bir şok daha! 3 gün hapis yatan Aygün Aydın bu kez 15 gün hapse çarptırıldı!

Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Aygün Aydın’a bir şok daha! 3 gün hapis yatan Aygün Aydın bu kez 15 gün hapse çarptırıldı!

Oyuncu Aygün Aydın, geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmiş, ardından iş insanın çıkarttığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için üç gün hapis yatmıştı. Cezaevinden çıkan fakat akıllanmayan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya yüklenmiş, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Seni yerle bir etmeden bu dünyada göçüp gitmeyeceğim." demişti. Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan oyuncu Aydın, bu kez 15 gün hapse çarptırıldı.

Hakan Sabancı ile yaşadıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, geçen haftalarda Hakan Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi yatmıştı.

HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLER!

Aygün Aydın, cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

"SENİ YERLE BİR ETMEDEN DÜNYADAN GÖÇÜP GİTMEYECEĞİM"

Aygün yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerine yer vermişti.

"HERKES ÖĞRENİNCE Mİ RAHATSIZ OLDUN?"

Sabancı'nın duygularıyla oynadığını iddia eden Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun? Diğer pısırık kızlar gibi oradan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksan... Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına saklanacaktır" demişti.

HAREKETE GEÇTİ

İş insanı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

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Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'a bir şok daha! 3 gün hapis yatan Aygün Aydın bu kez 15 gün hapse çarptırıldı!
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