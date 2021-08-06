Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Aygün Aydın’a bir şok daha! 3 gün hapis yatan Aygün Aydın bu kez 15 gün hapse çarptırıldı!

"HERKES ÖĞRENİNCE Mİ RAHATSIZ OLDUN?"

Sabancı'nın duygularıyla oynadığını iddia eden Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun? Diğer pısırık kızlar gibi oradan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksan... Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına saklanacaktır" demişti.