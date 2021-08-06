Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e nazar değdi! Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin’e bu kez de hırsızlık şoku!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e nazar değdi! 1,5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Engin, üstüne bir de tutkunu olduğu motosikletini çaldırdı.
EVİNİN ÖNÜNDEN GİTTİ
Cihangir'de bir restoranın sahibi olan ve yine aynı semtte oturan Oğulcan Engin, motosikletini akşam kapısının önünde kilitledi. Sabah evinden çıktıktan sonra motorunun yerinde olmadığını gören işletmeci, hemen polisi aradı.
BİR GÜN SONRA BULUNDU
Görevlilere motorunun çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haberle rahat bir nefes aldı. Motoru Kasımpaşa'da bir bölgede bulan ekipler, hemen Engin'e durumu bildirdi. Aldığı haber karşısında mutlu olan Engin, hırsızlardan şikayetçi oldu.
Öte yandan Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.
Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.
Oğulcan Engin ayrılık iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu. Engin, konuyla ilgili "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.