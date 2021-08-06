Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e nazar değdi! Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin’e bu kez de hırsızlık şoku!

BİR GÜN SONRA BULUNDU

Görevlilere motorunun çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haberle rahat bir nefes aldı. Motoru Kasımpaşa'da bir bölgede bulan ekipler, hemen Engin'e durumu bildirdi. Aldığı haber karşısında mutlu olan Engin, hırsızlardan şikayetçi oldu.