Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi "Gökhan Göz kiminle evli olduğumu bilmiyordu"

"SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞIMDA YARDIMCI OLDU"

"Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.

Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur.