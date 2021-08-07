Haberler Günaydın Haberleri Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi "Gökhan Göz kiminle evli olduğumu bilmiyordu"
Giriş Tarihi: 7.8.2021 12:02 Son Güncelleme: 7.8.2021 12:32

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi "Gökhan Göz kiminle evli olduğumu bilmiyordu"

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den yasak aşk itirafı geldi Gökhan Göz kiminle evli olduğumu bilmiyordu

Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk itirafı geldi. Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık birliktelik sürdüren Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasını doğrulayan Fatoş Yelliler sözleri ile şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu' açıklamasını yaptı. Fatoş Yelliler geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğramış ve azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda sonlandıran Gökhan Göz'ün adı yasak aşk iddiasına karıştı.

Gülşah Saraçoğlu ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Gökhan Göz'ün Fatoş Yelliler ile daha Berdan Mardini'den boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasını doğruladı.

"GÖKHAN TANIŞTIĞIMIZDA EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"

Sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayınlayan Yelliler şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur.

Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi."

"SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞIMDA YARDIMCI OLDU"

"Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.

Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur.

Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."

Gökhan Göz ise konu hakkında sessizliğini koruyor.

Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırganların 5 el üst üste ateş etmiş ve kurşunlardan biri Yelliler'in bacağına isabet etmişti.

Fatoş Yelliler, silahlı saldırı sonrası azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuş ve ünlü türkücüye 2 ay uzaklaştırma cezası verilmişti.

Öte yandan, Fatoş Yelliler'in geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı büyük değişim de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi "Gökhan Göz kiminle evli olduğumu bilmiyordu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA