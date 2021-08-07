Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı geldi "Gökhan Göz kiminle evli olduğumu bilmiyordu"

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda sonlandıran Gökhan Göz'ün adı yasak aşk iddiasına karıştı.
Gülşah Saraçoğlu ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Gökhan Göz'ün Fatoş Yelliler ile daha Berdan Mardini'den boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürüldü.
"GÖKHAN TANIŞTIĞIMIZDA EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"
Sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayınlayan Yelliler şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur.
"SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞIMDA YARDIMCI OLDU"
"Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim.
Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur.
Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."
Gökhan Göz ise konu hakkında sessizliğini koruyor.
Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırganların 5 el üst üste ateş etmiş ve kurşunlardan biri Yelliler'in bacağına isabet etmişti.
Fatoş Yelliler, silahlı saldırı sonrası azmettirici olduğu iddiası ile eski eşi Berdan Mardini'den şikayetçi olmuş ve ünlü türkücüye 2 ay uzaklaştırma cezası verilmişti.
Öte yandan, Fatoş Yelliler'in geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı büyük değişim de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.